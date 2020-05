Roberto Azevedo deixa a direcção da OMC

Trabalhadoras de sexo tentam fazer negócio em meio ao estado de excepção

Ao cair da noite, muitas mulheres aglomeram-se em pequenos grupos, à beira da estrada, no famoso bairro “Povoado”, a escassos metros da Centralidade do Kilamba, no distrito de Belas. A prostituição é realizada em plena fase do Estado de Emergência.