Mundo

Rohingyas recusam regressara Mianmar

Centenas de refugiados rohingyas saíram ontem às ruas no Bangladesh para protestar contra o programa previsto para o seu regresso para o Mianmar, país do qual fugiram em massa no ano passado.

Com palavras de ordem e levando cartazes, os rohingyas pediram cidadania birmanesa, assim como garantias de segurança, antes de regressarem para o estado de Rakhain, no noroeste de Mianmar. Mais de um milhão de muçulmanos rohingyas vivem, hoje, em gigantescos acampamentos de refugiados no sul do Bangladesh.