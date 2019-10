Mundo

Rota do Mediterrâneo já matou mais de mil pessoas

O número de imigrantes e refugiados mortos enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo ultrapassou, este ano, a barreira dos mil, divulgou ontem a Organização Internacional das Migrações (OIM), acrescentando que esta continua a ser a rota mais perigosa do mundo.

Fotografia: DR

O projecto Migrantes Desaparecidos, da Organização Internacional das Migrações, que recolhe estatísticas sobre as mortes nas várias rotas migratórias do mundo desde 2014, estima que mais de 15 mil pessoas morreram nos últimos seis anos nesta rota.

As mortes na rota do Mediterrâneo “devem-se, em certa medida, ao endurecimento das atitudes e ao aumento da hostilidade para com os mi-grantes, que fogem da violência e da pobreza”, afirmou um porta-voz da OIM, Leonard Doyle. “Esta carnificina no mar vai prejudicar-nos e envergonhar-nos a todos”, acrescentou.

O número de mortos no Mediterrâneo este ano é mais baixo do que no mesmo pe-ríodo dos anos anteriores, mas a OIM considera que isso não se deve a um aumento da segurança, mas a uma redução do fluxo de imigrantes. A rota central - que tem como destino Itália e Malta - mantém-se como a mais perigosa, com 600 mortes registadas entre Janeiro e Outubro.

A OIM alerta, no entanto, para o recente crescimento do fluxo de imigrantes na zona oriental, sublinhando que é difícil aceder a uma informação completa sobre os sinistros nesta parte do Mediterrâneo. Este ano, a OIM contabiliza 2.412 imigrantes e refugiados mortos em todo o mundo, entre os quais 326 na fronteira entre o México e os Estados Unidos, 154 nas Caraíbas e 84 na América Central.