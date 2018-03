Mundo

Ruanda fecha 700 igrejas de diferentes confissões

Victor Carvalho

As autoridades ruandesas decidiram mandar encerrar mais de 700 igrejas, de diferentes confissões religiosas, por violarem a legislação relativa à poluição sonora e por funcionarem em edifícios com estruturas mal construídas e que colocam em risco a integridade física dos seus frequentadores.

Governo justifica medida como forma de proteger os cidadãos

Fotografia: Stephanie Aglietti|AFP

Esta decisão insere-se no espírito de uma lei recentemente aprovada para regular o licenciamento e o funcionamento das igrejas no país.

Ainda de acordo com a nova legislação, todos os pregadores terão que possuir uma licença especial que apenas lhes será passada mediante a apresentação de um comprovativo em como frequentaram com sucesso acções de formação em Teologia.

Recentemente, as autoridades ruandesas receberam várias queixas contra “pregadores carismáticos” que prometem “milagres” em troca de generosas dádivas.

Muitas das pessoas a quem foram prometidos esses “milagres” são precisamente as mesmas que têm vindo a apresentar queixas na Polícia para se verem ressarcidas das dádivas que generosamente fizeram a quem lhes prometia o céu e a Terra.

Com a nova legislação, esses “pregadores carismáticos”, também “filhos dos tempos do vale tudo”, passam a ficar sobre a alçada da lei, podendo responder em tribunal por burla qualificada que os sujeita a eventuais penas de prisão. A nova lei vai também estabelecer padrões para a construção dos edifícios onde funcionarão as igrejas, a quem são aconselhadas escolhas modestas nas estruturas dos edifícios e que respeitem o que já está estabelecido em relação à linha arquitectónica dos respectivos locais onde pretendem funcionar.

“Todas as igrejas terão que obedecer a um padrão que se paute pela modéstia, onde as pessoas se sintam bem e tenham a certeza de que não serão enganadas por charlatães”, disse Justus Kangwagye, o homem que o Governo elegeu como responsável pelo escrupuloso cumprimento desta nova legislação.