Rui Pinto: "Nunca recebi dinheiro pelo que fiz. Não sou hacker, sou denunciante"

Rui Pinto quis ler, esta sexta-feira, durante a primeira sessão de julgamento, no Tribunal Central de Lisboa, no Campus da Justiça, uma pequena declaração, onde argumentou não ser um hacker, mas sim um denunciante e garantiu que nunca fez nada por dinheiro.

Fotografia: DR

"O meu trabalho como "whistleblower" está terminado. Nunca recebi dinheiro pelo que fiz. Não sou hacker, sou denunciante. Tornei pública muita informação importante, que de outra forma nunca seria conhecida" disse o criador da plataforma Football Leaks, de 31 anos, que está a ser acusado de 90 crimes.

Nesta altura, a juíza que preside ao colectivo interrompeu o hacker sublinhando que este não estava a falar dos factos de que estava acusado, mas sim a descrever manifestações de vontade. Apesar da interrupção, Rui Pinto continuou, mostrando-se orgulhoso com os factos que denunciou.

"Estou aqui numa estranha situação: sou arguido e testemunha protegida. Fui alvo de uma campanha da calúnia e difamação. Estive um ano e meio preso, com sete meses de isolamento total. Foi muito difícil", observou, acrescentando que as revelações que fez são motivo de "orgulho e não vergonha".

A primeira sessão do julgamento, presidida pela juíza Margarida Alves, que estava agendada para as 09:30, começou às 10:45, rodeada de forte aparato policial - expresso num perímetro de segurança em torno das instalações e com a presença de unidades especiais da Polícia de Segurança Pública (PSP) -- e mediático, atraindo dezenas de jornalistas de vários países.

Nas imagens recolhidas por repórteres de imagem e fotojornalistas antes do início da sessão foi ainda possível observar Rui Pinto na sala com máscara de protecção, devido às regras sanitárias por causa da pandemia da Covid-19.

À entrada, os advogados que representam o criador do Football Leaks, Francisco Teixeira da Mota e William Bourdon, não quiseram prestar declarações, à semelhança do advogado Aníbal Pinto, o outro arguido do processo, pronunciado apenas pelo crime de extorsão, na forma tentada.

Rui Pinto, de 31 anos, vai responder por um total de 90 crimes: 68 de acesso indevido, 14 de violação de correspondência, seis de acesso ilegítimo, visando entidades como o Sporting, a Doyen, a sociedade de advogados PLMJ, a Federação Portuguesa de Futebol e a Procuradoria-Geral da República, e ainda por sabotagem informática à SAD do Sporting e por extorsão, na forma tentada.

O criador do Football Leaks encontra-se em liberdade desde 07 de agosto, "devido à sua colaboração" com a Polícia Judiciária (PJ) e ao seu "sentido crítico", mas está, por questões de segurança, inserido no programa de proteção de testemunhas em local não revelado e sob proteção policial.