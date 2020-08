Mundo

Ruptura num navio provoca derrame nas águas do arquipélago das Maurícias

Uma ruptura num navio, com bandeira do Panamá, que transportava cerca de quatro mil toneladas de gasóleo e petróleo, provocou um derrame nas águas do arquipélago das Maurícias, anunciou, quinta-feira, o Governo maurício.

Fotografia: DR





O navio 'MV Wakashio', que navegava da China para o Brasil, encalhou, em 25 de Julho, no sudeste das ilhas Maurícias. “Há uma ruptura no navio e uma fuga de petróleo”, confirmou o Governo maurício, numa declaração citada pelo jornal local 'Le Mauricien'.



O ministro do Ambiente, Kavydass Ramano, adiantou que o Governo fez todos os esforços para retirar a tripulação do navio e que a prioridade é evitar que o combustível derramado no mar chegue às praias e lagoas próximas.

Estima-se que o navio transportava cerca de 200 toneladas de gasóleo e 3.800 toneladas de petróleo. As ilhas Maurícias, nas águas do Oceano Índico, a leste de Madagáscar, são um destino turístico de renome internacional graças às praias paradisíacas.