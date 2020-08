Mundo

Russell Ledet : Trabalhou como segurança, agora voltou como médico

Um estudante norte-americano trabalhou como segurança num hospital do estado de Louisiana para ajudar a pagar os estudos. Agora voltou ao mesmo hospital, mas como estudante de Medicina, para ajudar a combater a pandemia da Covid-19 na linha da frente.

Russell Ledet não acreditava que conseguiria ir para a universidade por causa do elevado custo do ensino nos Estados Unidos. Conseguiu realizar esse sonho depois de se ter alistado na Marinha norte-americana, aos 18 anos, dois anos de serviço depois, voltou ao Louisiana e ingressou na universidade.



Agora está a completar um programa duplo de ensino, na Universidade de Nova Iorque, especializado em Oncologia Molecular, e na Universidade de Tulane, onde completará os estudos em Maio de 2022.



O feito é uma vitória para Russell, criado por uma mãe solteira que sempre se apoiou em subsídios de alimentação para sobreviver, num bairro pobre de Lakes Charles, em Louisiana.



Ainda faltam dois anos para Russell conseguir o diploma de Medicina, mas trabalhar na linha da frente durante a pandemia tem sido um privilégio. “Eu digo que é um privilégio porque é uma oportunidade que dão para cuidar das pessoas, nunca se pode levar como garantido”, disse o jovem, citado pela CNN.



“É um pouco assustador porque eu tenho filhos e uma companheira que estão em casa à minha espera. Mas eu trabalhei para isto, portanto farei a minha parte com orgulho e dignidade”, completou.