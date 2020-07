Mundo

Rússia adopta lei que autoriza eleições num espaço de 3 dias e ao ar livre

Os deputados russos adoptaram hoje emendas à lei eleitoral que autorizam realizar eleições por um período de até três dias e fora dos locais habituais de votação, uma iniciativa denunciada pela oposição, que teme que a medida facilite fraudes.

Fotografia: DR

A Duma, câmara baixa do Parlamento, detalhou em comunicado que as emendas à lei eleitoral autorizam a organização de eleições "fora das assembleias de voto, em locais e territórios adequados à realização do escrutínio"."É notavelmente uma questão de lugares próximos às habitações ou locais públicos", continua o comunicado de imprensa.

O texto foi validado em segunda leitura, o mais importante no sistema legislativo russo e, em breve, será votado na terceira e última leitura. As mudanças ocorrem após a organização de uma votação durante uma semana, de 25 de Junho a 01 de Julho, para validar a reforma constitucional que, entre outras coisas, fortaleceu os poderes do Presidente, Vladimir Putin.

De maneira sem precedentes, os locais de voto improvisados foram então instalados em parques, bancos públicos ou até troncos de árvores, sem tomar grandes precauções para o sigilo da votação. As autoridades argumentam que essas medidas são justificadas na luta contra a pandemia da covid-19, mas a oposição denunciou que é uma maneira de falsificar os resultados, segundo os quais a reforma foi oficialmente aprovada por quase 78 por cento dos eleitores.

A deputada municipal da oposição de Moscovo Yulia Galiamina reagiu hoje, afirmando que o sufrágio foi um meio "para matar de vez" o sistema eleitoral russo. Também o deputado Sergei Mironov, membro do partido Just Russia, próximo do Kremlin, criticou essa medida, alegando que coloca em risco a "legitimidade" do escrutínio.

Por seu lado, membros das assembleias eleitorais publicaram uma carta aberta 'online', assinada hoje por perto de 870 pessoas, contra os escrutínios em três dias, alegando que os mesmos poderiam degradar as suas condições de trabalho. As eleições regionais na Rússia estão marcadas para Setembro desde ano e as legislativas um ano mais tarde.