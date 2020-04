Rússia dá um milhão de dólares à OMS para combater à Covid-19

Covid-19: As máscaras em tecido são eficazes? Como fazer

Lurdes Sousa é artesã e decidiu colocar um post no Facebook a dizer que, se alguém qualificado lhe desse instruções de como se faz uma máscara protectora para a Covid-19, estaria disposta a costurá-la. Uma médica ligou-lhe, deu-lhe todas as instruções: que deveria tapar parte do nariz e do queixo - assume a forma de um bico de pato para não ter folgas à volta do rosto -, mas que seria mais eficaz se tivesse por dentro uma espécie onde é colocado um penso higiénico dos diários por ser impermeável - trocado a cada quatro horas.