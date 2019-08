Mundo

Rússia desmente reintegração no G8

A Rússia não pediu e não pretende integrar um G8, disse ontem o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, desmentindo as versões ocidentais sobre o regresso do país ao clube dos países mais ricos.

Sergei Lavrov diz que a Rússia declina convite de Trump

No domingo, o Presidente dos EUA, Donald Trump, tinha dito que pretendia convidar o homologo russo, Vladimir Putin, para a próxima Cimeira do G7, que cabe a Washington organizar, revertendo a decisão de excluir a Rússia do G8, após a invasão da Ucrânia, em 2014.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo esclareceu que a Rússia não tem nos planos o regresso ao clube dos países mais ricos, durante uma conferência de imprensa no final de uma reunião, em Moscovo, com o homólogo angolano, Manuel Augusto.

“Nunca abordámos o G7, nem o contactámos, nem temos isso em mente, quando elaboramos os nossos planos de política externa”, afirmou o ministro Sergei Lavrov.

O chefe da diplomacia russa esclareceu, contudo, que Vladimir Putin não evita o contacto com os países do G7, mesmo depois do final de Cimeira que ontem terminou na cidade francesa de Biarritz.

O formato do G8, reunia os países com as oito economias mais ricas do planeta e existiu entre 2002 e 2014, ano em que a Rússia foi expulsa devido à situação da Crimeia.

Em 2014, uma reunião do G8 ainda chegou a estar agendada para a cidade russa de Sochi, mas nenhum outro país participou desse encontro, tendo sido feito uma Cimeira em Bruxelas, com os restantes sete países, dando início ao G7.

Actualmente, fazem parte do G7 os Estados Unidos, Japão, Reino Unido, França, Itália, Alemanha e Canadá, além de uma representação da União Europeia