Mundo

Rússia desmente uso de arma anti-satélite

A diplomacia russa qualificou, ontem, de “propaganda” as acusações norte-americanas, também divulgadas por Londres, segundo as quais, na semana passada, o país testou uma arma que poderia ser usada para destruir satélites no espaço.

Peritos defendem negociações visando abordar questões de segurança para os satélites

Fotografia: DR



“Convidamos os nossos colegas norte-americanos e britânicos a mostrarem profissionalismo e a sentarem-se numa mesa de negociações, em vez de divulgar mensagens de propaganda”, afirmou o Ministério russo dos Negócios Estrangeiros, em comunicado, acrescentando que as acusações visam “discriminar” as actividades espaciais russas.



O Comando Espacial dos Estados Unidos da América (EUA) disse “ter provas” de que Moscovo “conduziu um teste não destrutivo de uma arma anti-satélite a partir do espaço”, em 15 de Julho, segundo comunicado citado pela agência de notícias France Press e divulgado na quinta-feira.

“O teste da semana passada é um novo exemplo de que as ameaças às instalações espaciais dos Estados Unidos e dos seus aliados são reais, sérias e crescentes”, acusou o Comando Espacial.



O negociador norte-americano para o desarmamento, Marshall Billingslea, considerou, na rede social Twitter, que o incidente “é inaceitável”, acrescentando que se trata de um “problema grave”, que deverá ser discutido na próxima semana em Viena, durante as conversações para substituir o tratado bilateral 'New Start' sobre a limitação de ogivas nucleares.

A diplomacia russa argumentou que “os testes realizados a 15 de Julho pelo Ministério da Defesa russo não representam uma ameaça a outras naves espaciais e, o mais importante, não violaram as normas e os princípios do direito internacional”. Ainda ontem, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, respondeu às acusações dizendo que “a Rússia sempre foi e continua a ser um país fiel ao objectivo de desmilitarização completa do espaço”.



De acordo com o general Jay Raymond, que dirige a Força Espacial dos EUA, o sistema utilizado para o teste da semana passada é o mesmo sobre o qual o Comando Espacial tinha manifestado preocupação no início deste ano, quando a Rússia fez manobras perto de um satélite do Governo norte-americano.

“Esta é mais uma prova dos esforços contínuos da Rússia para desenvolver e testar sistemas a partir do espaço, consistente com a doutrina militar russa de recorrer a armas que mantêm as instalações dos Estados Unidos e dos seus aliados sob ameaça”, afirmou o general, citado no comunicado.



“Este evento destaca o apelo hipócrita da Rússia sobre o controlo de armas no espaço”, acrescentou Christopher Ford, alto funcionário do Departamento de Estado encarregado do controlo de armas.

Segundo as agências de notícias russas, citando o ministro da Defesa, a Rússia realizou um teste espacial no dia 15, mas tratava-se de um “satélite-inspector” capaz de diagnosticar o estado de outros satélites, especialmente a distâncias curtas.

De acordo com relatos da agência estatal RIA Novosti na semana passada, esse satélite inspeccionou uma aeronave russa em órbita.



Reino Unido fala em ameaça no espaço



O Reino Unido e os EUA acusam a Rússia de ter lançado um projéctil, com semelhanças a uma arma, a partir de um satélite no espaço.

“Estamos preocupados com a maneira como a Rússia testou um dos seus satélites lançando um projéctil com as características de uma arma”, disse, em comunicado, o chefe da direcção espacial do Reino Unido.”

Os EUA já tinham levantado preocupações sobre este satélite russo.



No seu comunicado, o vice-marechal Harvey Smyth, chefe da direcção espacial do Reino Unido, disse que “acções como esta ameaçam o uso pacífico do espaço e podem causar detritos que representam uma ameaça para os satélites e os sistemas espaciais dos quais o mundo depende”.

“Apelamos à Rússia para evitar mais testes deste tipo. Também instamos a Rússia a continuar o trabalho de forma construtiva com o Reino Unido e outros parceiros para incentivar o comportamento responsável no espaço”, prosseguia a nota dos ingleses.



É a primeira vez que o Reino Unido faz acusações sobre a realização de testes russos no espaço, disse o correspondente de defesa da BBC, Jonathan Beale. Isto acontece poucos dias depois de uma investigação apontar que o governo britânico “subestimou gravemente” a ameaça representada pela Rússia.

O incidente aumenta as preocupações sobre uma nova corrida ao armamento no espaço, acrescentou, considerando que outras nações também estão a investigar tecnologias que podem ser usadas como armas no espaço.



Os Estados Unidos disseram que o sistema de satélites russo é o mesmo que levantou preocupações em 2018 e no início deste ano, quando os norte-americanos acusaram os russos de manobrar o sistema perto de um satélite americano.

Em Fevereiro, os militares dos EUA disseram que dois satélites russos manobraram perto de um americano e, em Abril, Moscovo testou um interceptador de satélite terrestre. Apenas quatro países - Rússia, Estados Unidos, China e Índia - demonstraram capacidade anti-satélite nas últimas décadas. O interesse por estas armas está em crescendo, dada a dependência de satélites para diversos fins, como recolha de informações, comunicações, navegação e alertas.



Não há tratado que proíba ou limite estas armas, embora vários países tenham argumentado que devia existir algum tipo de acordo para tal.

Porém, em termos militares, o espaço já se tornou a nova fronteira, com vários países a organizar comandos específicos nas suas forças armadas para lidar com os aspectos defensivos e ofensivos da protecção dos seus sistemas espaciais.