Rússia diz que mantém tropas na Venezuela até ser necessário

A Rússia advertiu ontem que as suas tropas que chegaram no fim-de-semana à Venezuela permanecerão nesse último país “enquanto for necessário”, em apoio ao Presidente eleito venezuelano, Nicolás Maduro, e garantem “não ameaçar ninguém.”

Rússia e Venezuela decidem reforçar a cooperação técnica e militar num momento de tensão

Um dia após o Presidente norte-americano, Donald Trump, exigir a saída dos militares russos da Venezuela, a porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, disse tratar-se de “especialistas” russos.

“Eles ocupam-se da aplicação dos acordos assinados no campo da cooperação técnica e militar. Quanto tempo? O tempo que for preciso. En-quanto for necessário ao Go-verno da Venezuela”, disse a porta-voz russa.

A tensão continua a au-mentar entre a Rússia e Washington, que reconhece, como outros cinquenta países, Juan Guaidó como Presidente interino da Venezuela e pede a saída de Nicolás Maduro.

Por outro lado, o Governo russo acusa os Estados Unidos de tentarem organizar um “golpe de Estado” neste país com enormes reservas de petróleo.

Essas tensões viram um novo pico desde a chegada, no último fim-de-semana, de dois aviões russos - um Antonov An-124 e o Iliouchine Il-62 - a Caracas.

Segundo os meios de co-municação locais, os aviões transportaram 99 soldados e 35 toneladas de equipamentos, sob o comando do chefe do Exército, general Vassili Tonkochurov.

“A Rússia deve sair” da Venezuela, disse Trump na quarta-feira, ao receber Fabi-ana Rosales, a mulher do líder da oposição Juan Guaidó, no Salão Oval.

“Insisto que há apenas cooperação militar e técnica e a presença militar russa não está de forma alguma ligada à possível condução das operações militares”, disse ontem o adido militar da Embaixada venezuelana na Rússia, José Rafael Torrealba Pérez, citado pela agência Interfax.

Torrealba Pérez disse que o ministro da Defesa venezuelano é esperado em Moscovo no final de Abril neste quadro de cooperação.

“A Rússia não quebrou nada, nem acordos internacionais nem a lei venezuelana, isso não muda o equilíbrio de poder na região e não ameaça ninguém, ao contrário de Washington”, disse Maria Zakharova.

Zakharova qualificou as várias críticas emitidas desde o início da semana por oficiais dos Estados Unidos, como uma “tentativa arrogante de ditar a Estados soberanos como devem ter relações entre si.”

“Nem a Rússia nem a Venezuela são províncias dos Estados Unidos”, sublinhou a porta-voz russa.

Protesto contra apagões



O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou, para amanhã, uma manifestação nacional em protesto pelos apagões eléctricos que desde o dia 7 afectam o país.

“Foi-se a luz, não podemos ficar como actores passivos. Cada vez que falte a luz vamos fazer valer os nossos direitos. Povo da Venezuela, nos veremos em cada canto e em cada esquina, sábado, para protestar e exigir”, disse.

Juan Guaidó, que falava aos jornalistas durante um encontro com venezuelanos da sede do partido opositor Acção Democrática, na região de El Paraíso, na zona oeste de Caracas, acrescentou que o dia 6 de Abril será “uma data importante.”

“Vamos ter o primeiro si-mulacro da Operação Liberdade”, explicou.

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela insistiu que os venezuelanos devem organizar-se nas zonas onde residem, para seguir as directrizes da Operação Liberdade que, insistiu, compreende três etapas, “fim da usurpação, Governo de transição e eleições livres.”

Fontes não oficiais dão conta de que parte da “Operação Liberdade” consiste numa manifestação até ao palácio presidencial de Miraflores, onde funciona o Go-verno do Presidente Nicolás Maduro.

No passado dia 7 de Março, uma falha na barragem de El Guri (a principal do país) deixou a Venezuela às escuras durante uma semana.

No entanto, um novo apagão, que começou pelas 11h00 locais de segunda-feira em várias zonas do sudoeste da Caracas, estendeu-se a outras zonas, sendo que duas horas mais tarde a cidade ficou toda às escuras, segundo a Lusa.

Em comunicado, o Governo venezuelano explicou que na segunda-feira o Sistema Eléctrico Venezuelano (SEV) foi alvo de dois ataques terroristas, sendo um deles um incêndio na barragem de El Guri, a principal do país.

Fontes não oficiais dão conta de que em alguns Estados o serviço eléctrico foi restituído em quase 30 por cento.

Na Venezuela, são cada vez mais frequentes e prolongadas as falhas de fornecimento de electricidade, chegando a afectar a totalidade do território.

O Governo atribui as falhas a actos de sabotagem de opositores apoiados pelos Estados Unidos, enquanto a oposição acusa o regime de não fazer os investimentos necessários no sector e tem denunciado, desde há vários anos, falhas na manutenção e ausência de peças de reparação.