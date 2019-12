Mundo

Rússia e Alemanha em crise diplomática

O Governo de Moscovo expulsou, ontem, dois diplomatas alemães, em represália pela decisão da Alemanha que afastou dois russos na sequência da investigação do assassinato de um tchetcheno de origem georgiana em Berlim.

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros convocou, ontem, o embaixador da Alemanha na Rússia, Geza Andreas von Gyr, para lhe comunicar que os “dois colaboradores da Embaixada alemã tinham sido declarados “persona non grata” e têm sete dias para sair”.

Berlim expulsou os dois funcionários da Embaixada da Rússia na capital alemã depois de Moscovo ter recusado colaborar na investigação sobre a morte do cidadão tchetcheno.

Os procuradores alemães afirmam que existem provas que envolvem os Governos da Rússia e da Tchetchénia no caso. Na semana passada a diplomacia russa referia que o caso “estava a ser politizado” considerando a investigação “inapropriada” e que ia tomar medidas recíprocas contra Alemanha.

Esta semana, o Presidente russo, Vladimir Putin, disse que a vítima do crime era “um bandido e um assassino” recordando que Moscovo pediu várias vezes a extradição do indivíduo.