Rússia e Alemanha trocam acusações

A Rússia acusou, ontem, a Alemanha de atrasar a investigação sobre a suspeita de envenenamento do opositor Alexei Navalny, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo.

O político continua em coma

“Berlim está a atrasar o processo de investigação que reclama. É deliberado?”, escreveu no Facebook, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, depois de o chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, ter admitido sanções contra a Rússia se não forem dados esclarecimentos sobre o envenenamento de Alexei Navalny.



“Até agora não temos a certeza de que a Alemanha não esteja a fazer um jogo duplo”, diz, ainda, Zakharova, admitindo que Berlim demorou a responder aos pedidos da Justiça russa.



“Qual é a urgência em que insiste”, questionou a porta-voz do MNE da Rússia.



A chefe da diplomacia alemã, Heiko Maas, cujo país preside actualmente a União Europeia, disse que Berlim está a considerar possíveis sanções contra a Rússia se não der, “nos próximos dias,” explicações sobre o envenenamento de Alexei Navalny.



“Estabelecer ultimatos não ajuda a ninguém, mas se nos próximos dias o lado russo não ajudar a esclarecer o que aconteceu, então teremos de discutir uma resposta com os nossos parceiros”, disse Heiko Maas ao diário “Bild”.



Heiko Maas sublinhou, ainda, que as sanções que fossem decididas teriam de ser “direccionadas”.



Na sexta-feira, a França e a Alemanha voltaram a exigir, em comunicado conjunto, explicações à Rússia, apelando a que os responsáveis pelo ataque sejam “identificados e levados à Justiça”.



Principal opositor do Presidente russo, Vladimir Putin, conhecido pelas investigações anticorrupção a membros da elite russa, Alexei Navalny, 44 anos, está internado, em coma, desde 20 de Agosto.



O político sentiu-se mal durante um voo de regresso a Moscovo, após uma deslocação à Sibéria. Foi primeiro internado num hospital de Omsk, na Sibéria, tendo sido transferido, posteriormente, para o hospital universitário Charité, em Berlim.



Na quarta-feira, o Governo da Alemanha disse que Alexei Navalny foi envenenado com uma substância neurotóxica “do tipo 'novichok'”.