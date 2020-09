Mundo

Rússia e Bielorrússia realizam manobras

A Rússia anunciou, ontem, que vai continuar com as manobras antiterroristas 'Fraternidade Eslava' com a Bielorrússia, apesar da renúncia de última hora da Sérvia, pressionada pelo ocidente.

Fotografia: DR

“São exercícios antiterroristas e não são dirigidos contra nenhum país”, afirmou o Ministério da Defesa russo em comunicado. Mais de 800 soldados dos dois países vão participar em exercícios, entre hoje até dia 25 deste mês na cordilheira de Bretski, território da Bielorrússia. Para evitar suspeitas sobre um possível desdobramento russo na ex-República Soviética, o comunicado militar enfatiza que as tropas russas retornam às bases no final das manobras.

As manobras decorrem desde 2015 e no ano passado tiveram lugar no território da Sérvia, que acabou por recuar por “forte e imerecida pressão da União Europeia”, segundo o ministro da Defesa, Aleksandar Vulin. Os exercícios estão previstos para começarem no momento em que o Presidente bielorrusso Alexandr Lukashenko viaja hoje para Sochi (Mar Negro), para se encontrar com o homólogo russo, Vladimir Putin, que prometeu enviar-lhe forças policiais se necessário.

No sábado à noite, o ministro da Defesa da Bielorrússia, Victor Jrenin, anunciou a retirada das tropas posicionadas na região de Grodno, na fronteira com a Polónia e a Lituânia. Os Estados Unidos, a União Europeia e diversos países vizinhos da Bielorrússia rejeitaram a recente vitória eleitoral de Lukashenko e condenaram a repressão policial, exortando Minsk a estabelecer um diálogo com a oposição.

A Sérvia, até agora com boas relações com o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, juntou-se, na quinta-feira, à União Europeia e anunciou que não reconhece os resultados das eleições e critica a repressão das manifestações pacíficas naquele país.