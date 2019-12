Mundo

Rússia e Ucrânia acertam a troca de prisioneiros

O Presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, realizaram, ontem, o primeiro encontro bilateral em Paris, onde decorreu uma cimeira sobre a guerra na Ucrânia.

Putin garante que o seu Governo faz tudo para acabar com o conflito no Leste ucraniano

Fotografia: DR



Volodymyr Zelenski confirmou uma “importante troca de prisioneiros”, acordada entre ambas as partes até 31 de Dezembro.

A última troca de prisioneiros entre os dois países ocorreu em Setembro e envolveu 70 detidos, na primeira, desde o início da guerra no Leste do país, em 2014.

Foi ainda acordado que os países trabalhem para a retirada das tropas de três áreas em disputa até ao final de Março, concordando com o objectivo de “desarmar as forças e equipamentos até ao final de Março de 2020”, segundo uma declaração conjunta.

A cimeira decorreu no Palácio presidencial do Eliseu e reuniu líderes da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França, seguindo-se a realização do encontro bilateral.

O foco da cimeira, que aconteceu pela primeira vez em três anos, é o conteúdo do acordo de Minsk, que propôs um cessar-fogo imediato, a retirada de armas pesadas, restauração do controlo territorial na fronteira com a Rússia por parte de Kiev e maior autonomia para a zona sob controlo separatista que, apesar de assinado em Setembro de 2014, nunca chegou a entrar em vigor. Volodymyr Zelenski afirmou que esperava conseguir mais resultados no encontro da capital francesa.

“Muitas questões foram levantadas e discutidas, os meus colegas disseram que este é um resultado muito bom para uma primeira reunião. Para mim, digo honestamente, é muito pouco: gostaria de resolver mais problemas”, disse Volodymyr Zelenski em conferência de imprensa após o encontro.

O Presidente russo garantiu que o seu país vai fazer tudo para acabar com o conflito.

“A Rússia vai fazer tudo o que depende de si para que este conflito termine”, disse Vladimir Putin.

O conflito entre a Ucrânia e os separatistas pró-russos, iniciado em 2014, logo após a anexação da península da Crimeia pela Rússia em Março, já provocou mais de 13 mil mortos. O Quarteto de paz da Normandia, formado em Junho de 2014, com a participação de França, Alemanha, Rússia e Ucrânia, tem procurado várias soluções diplomáticas, sobretudo através de conversas telefónicas entre os líderes e, em vários momentos, acoplando a ajuda de países como a Bielorrússia, Itália e Reino Unido, mas sem grande sucesso.

Após a eleição de Volody-myr Zelenski em Maio, a Ucrânia e a Rússia já trocaram pri-

sioneiros e retiraram soldados de várias regiões de conflito num sinal de boa vontade mútua, reconhecida pelos negociadores de paz.

Uma nova cimeira sobre o restabelecimento da paz na Ucrânia, reunindo a Ucrânia, Rússia, Alemanha e Fran-ça será realizada nos próximos quatro meses, anunciou o Presidente francês, Emmanuel Macron.

"Fizemos progressos em matéria da retirada, intercâmbio de prisioneiros, cessar-fogo e evolução política e pedimos aos nossos ministros que, nos próximos quatro meses, trabalhem (...) para organizar eleições locais, com vista a uma nova cimei-ra nos próximos quatro me-ses", afirmou o Presidente francês, juntamente com os homólogos russo, ucraniano e alemão.

A data em concreto para a realização de eleições locais e o controlo das fronteiras na zona dominada pelos separatistas pró-russos são dois aspectos ainda por resolver.