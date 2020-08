Rússia já produziu mais de 15 mil doses de vacinas contra a Covid-19

Municípios do país vão receber 25 milhões para projectos sociais

Os 163 municípios do país, passarão a receber 25 milhões de kwanzas por ano para serem empregues na iluminação pública, áreas verdes e saneamento básico, no quadro do orçamento participativo, informou ontem, no Lubango, a directora nacional da Administração Local do Estado do Ministério da Administração do Território, Isabel Coimbra Lopes.