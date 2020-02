Mundo

Rússia promete responder a sanções da UE e EUA

A Rússia ameaçou, quinta-feira, que vai responder “simetricamente” às sanções decretadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia contra dirigentes implicados na organização, sob supervisão russa, de eleições na Crimeia.

Fotografia: DR

Os Estados Unidos, o Canadá e a União Europeia decidiram esta semana aplicar sanções económicas a mais sete pessoas implicadas na organização, sob supervisão russa, das eleições locais, em 8 de Setembro, na Crimeia, região anexada por Moscovo, em 2014.

O Governo russo respondeu dizendo que vai reagir a essas sanções com medidas adequadas e proporcionais, sem esclarecer quais nem os prazos da aplicação.

“Naturalmente, a decisão da União Europeia não será deixada sem uma nossa resposta simétrica”, disse a porta-voz do Governo russo Maria Zajárova, numa conferência de imprensa.

Os Estados Unidos somaram-se, na quarta-feira, à União Europeia e Canadá que tinham decidido acrescentar mais sete nomes a uma lista de 170 pessoas acusadas de estarem implicadas na organização das eleições locais na denominada República Autónoma da Crimeia e na cidade Sebastopol, contra as leis internacionais.

Entre as sete pessoas agora sancionadas encontram-se o Primeiro-Ministro da Crimeia, Iouri Gotsaniouk, o governador de Sebastopol e vários funcionários da comissão eleitoral do escrutínio de Setembro passado.

As sanções, em diversos sectores económicos, ficam em vigor até dia 31 de Julho, no caso de empresas e pessoas russas, e até dia 23 de Junho, nas que dizem respeito aos territórios da Crimeia e Sebastopol.