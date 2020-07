Rússia promete responder às sanções do Reino Unido

Brigada Jovens de Artistas abraça luta contra Covid-19

“Juntos Vamos Vencer a Coronavírus” é a denominação do projecto de pintura de mural que a Brigada Jovens de Artistas Plásticos (BJAP), da União Nacional de Artistas Plásticos (UNAP), inaugurou, no município do Cazenga, em Luanda.