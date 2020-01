Mundo

Rússia tem novo Primeiro- -Ministro

O Presidente Vladimir Putin nomeou, ontem, Mikhail Mishustin para Primeiro-Ministro da Rússia, na sequência da demissão, no mesmo dia, do Governo liderado Dmitri Medvedev.

Presidente russo reuniu com Mikhail Mishustin, antes de nomeá-lo Primeiro-Ministro

Fotografia: DR

Primeiro-Ministro desde 2012, depois de ter cumprido um mandato de quatro anos como Presidente, que teve início em 2008, Dmitri Medvedev apresentou a demissão durante uma reunião com o Presidente, Vladimir Putin.

A renúncia do Governo, avançada pelos meios estatais russos, foi concretizada depois do discurso do Estado da nação de Vladimir Putin, no qual este anunciou um referendo nacional a algumas das emendas da constituição do país.

Segundo a agência Reuters, Putin apresentou o nome de Mikhail Mishustin ao Parlamento russo e foi logo aceite. Os meios de informação russos revelam que o Presidente agradeceu o serviço de Medvedev, mas fez notar que o gabinete do Primeiro-Ministro falhou no cumprimento de objectivos propostos.

Putin pediu aos membros do Executivo liderado por Medvedev para se manterem em funções até à formação de um novo Governo. O Presidente russo já terá em vista uma nova função para Medvedev e deverá nomeá-lo como adjunto no Concelho de Segurança presidencial.

O pedido de demissão do Primeiro-Ministro surge após o discurso anual de Putin no parlamento, durante o qual propôs um referendo sobre reformas constitucionais que visam reforçar os poderes do cargo de Primeiro-Ministro e dos ministros do Governo. Esta proposta de Putin é vista como estratégia para criar uma nova posição de poder para se manter à frente dos destinos da Rússia depois do seu actual mandato chegar ao fim, algo que acontece em 2024.

Reformas

O Presidente da Rússia propôs, ontem, a realização de um referendo sobre reformas da Constituição para reforçar os poderes do Parlamento, preservando o carácter presidencial do sistema político que dirige há 20 anos. "Considero necessário submeter ao voto dos cidadãos do país o conjunto das revisões da Constituição propostas", disse Vladimir Putin no seu discurso anual ao Parlamento e às elites políticas, sem adiantar quaisquer datas.

Putin sugeriu como uma das emendas à Constituição que os deputados passem a nomear o Primeiro-Ministro e os membros do Executivo, direito que pertence agora ao Chefe de Estado. Entre as propostas de alterações está ainda o reforço dos poderes dos governadores regionais.