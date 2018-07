Mundo

Rússia afirma que “novichok”é de fabrico ocidental

A delegação da Rússia na Organização para a Proibição de Armas Químicas (Opaq) advertiu sexta-feira que “pelo menos cem” variedades

de substâncias químicas tóxicas que pertencem ao tipo Novichok foram “desenvolvidas nos países ocidentais”.

“A classificação ocidental do tipo 'Novichok' é uma prerrogativa exclusiva dos países ocidentais.

A afirmação britânica de que esta toxina tem origem exclusivamente russa carece de fundamento e não corresponde com a realidade”, afirmou

a delegação russa em comunicado.

Além disso, os diplomatas russos explicaram que, “atendendo ao apelo” da Opaq para colaborar com a investigação do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da filha Yulia na cidade britânica de Salisbury em Março, Moscovo apresentou um documento para assinalar que o Reino Unido desenvolveu 70 produtos químicos desse composto. A missão referiu que acrescentou na lista os EUA, com 19 variedades da substância química.