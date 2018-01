Mundo

Rússia alerta para o aumento da crise com os Estados Unidos

A Rússia definiu ontem como um “novo passo destrutivo” o pacote de sanções impostas pelos Estados Unidos contra altos funcionários russos pelas suas actividades na província ucraniana da Crimeia, integrada por Moscovo em 2014.

Ministro russo Sergei Lavrov pediu maior discernimento

Fotografia: Drew Angerar| AFP

“As novas sanções contra a Rússia são um novo passo destrutivo que agrava a situação nas relações russo-norte-americanas”, disse o responsável pelo Comité de Assuntos Internacionais da Duma (Parlamento), Leonid Slutski.

O mesmo responsável acrescentou que Washington adoptou as novas medidas “para garantir os seus interesses geopolíticos, a competitividade ilegal e a sua hegemonia nos mercados internacionais”.

“Tenho a certeza que a nova vaga de sanções não ficará sem reposta da nossa parte”, comentou, antes de assegurar que a Rússia não está envolvida no conflito ucraniano e de criticar uma recente lei aprovada no Parlamento ucraniano para recuperar o controlo das regiões pró-russas do leste e que supõe uma violação do acordo de paz de Minsk, assinado em 2015.

Pelo contrário, acrescentou, os Estados Unidos aprovaram uma ajuda militar dirigida a Kiev e avaliada em milhões de dólares, para o fornecimento de armamento letal.

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou ontem um novo pacote de sanções contra 21 indivíduos e nove empresas da Rússia e Ucrânia pelas suas actividades na Crimeia, e que inclui o ministro da Energia russo, Andrey Cherezov, que já está a ser alvo de sanções por parte da União Europeia pela sua acção na transferência de turbinas para a Crimeia.

De acordo com vários Estados-membros da União Europeia (UE), as turbinas - fabricadas pelos alemães da Siemens - foram fornecidas à Rússia e desviadas para a Crimeia, para fornecer energia aos novos territórios anexados pelos russos.