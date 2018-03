Mundo

Rússia cancela diálogos estratégicos com EUA

Citado pela agência TASS, o diplomata russo Anatoli Antonov considerou que a medida foi uma “decisão hostil” e acrescentou que “dá a impressão de ter sido planificada de antemão e que piora ainda mais as relações” entre ambos os países.

A Rússia considera “impossível” participar na reunião programada para 6 e 7 de Março em Viena. O encontro deve versar sobre as dificuldades das relações bilaterais e outros assuntos estratégicos. A decisão da Embaixada russa foi tomada um dia depois do discurso anual do Presidente Vladimir Putin ao Parlamento, no qual apresentou as novas armas “invencíveis” da Rússia e no qual pediu ao Ocidente para “ouvir” Moscovo.

Entretanto, o Kremlin rejeitou a acusação dos Estados Unidos de que a Rússia desenvolve um sistema de armas desestabilizadoras há mais de uma década, em violações directas às suas obrigações com pactos de controlo de armas.

A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, fez a acusação na quinta-feira após o Presidente Vladimir Putin anunciar a colecção de novas armas nucleares, que, disse, podem atingir quase qualquer ponto do mundo e evitar um escudo de mísseis construído pelos Estados Unidos.