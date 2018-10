Rússia desmantela célula que preparava ataques

Libolo e Petro medem forças em Calulo

Recreativo do Libolo e Petro de Luanda jogam hoje, às 15h00, no estádio da vila de Calulo, província do Cuanza-Sul, o desafios de cartaz na sequência da disputa da primeira jornada da 41ª edição do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão, Girabola'2018/2019, iniciada ontem em Luanda e fica concluída na terça-feira, às 15h00, com a partida Interclube-1º de Agosto, no Estádio 22 de Junho.