Rússia está a semear discórdia nos EUA

O Presidente americano, Donald Trump, que está na mira das investigações e das audiências do Congresso sobre a ingerência russa nas eleições, disse ontem que Moscovo está a alcançar os seus “sonhos mais loucos”, se a sua intenção era semear a discórdia nos Estados Unidos.

“Estão a morrer de rir em Moscovo. Seja inteligente, América!”, escreveu Trump na sua conta de Twitter. O Presidente americano fez ontem uma série de publicações na rede social, após as acusações apresentadas na sexta-feira pelo procurador especial Robert Mueller contra 13 cidadãos russos por terem interferido na eleição presidencial americana de 2016.

As acusações expõem em detalhe um elaborado esforço dos russos, pelas redes sociais e com agentes no terreno, para acentuar as divisões políticas, tendo o objectivo de influenciar as eleições a favor do republicano e contra a sua rival democrata, Hillary Clinton. Até agora, Trump se absteve de atacar directamente a Rússia, apesar de os chefes de Inteligência terem advertido que a interferência continuava e, provavelmente, apontaria para as próximas eleições legislativas.

“Se foi o objectivo da Rússia criar discórdia, perturbação e caos dentro dos Estados Unidos, então, com todas as audiências de comités, investigações e ódio entre os partidos, tiveram sucesso além dos seus sonhos mais loucos”, escreveu Trump.