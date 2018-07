Rússia pronta para discutir visita de Putin a Washington

Ensino Superior promete pagar subsídios em atraso

O Ministério do Ensino Superior, Ciência , Tecnologia e Inovação (MESCTI) informou ontem que está a envidar esforços , em articulação com os parceiros directos do Instituto Nacional de Gestão de Bolsas de Estudo (INAGBE), “para a regularização imediata” do pagamento dos subsídios em atraso das bolsas de estudo aos estudantes no exterior do país.