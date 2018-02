Mundo

Rússia reforça capacidades militares de Cartum

O Presidente sudanês, Omar el-Bechir, anunciou quinta-feira, em Cartum, a implementação de um programa com a Rússia visando o reforço das capacidades militares do Sudão, de acordo com meios de comunicação social desse país.

Bechir tem garantias de Vladimir Putin

Fotografia: Simon Maina | AFP

Ao intervir diante de um grupo de oficiais e soldados, reunidos na cidade costeira de Porto-Sudão, Bechir enfatizou que o referido plano tem como objectivo o desenvolvimento do Exército sudanês para que possa fazer face a todas as ameaças.

“Estamos prontos a fazer face a todas as ameaças contra o nosso país”, disse o Presidente citado pela agência de notícias oficial (Suna) que não forneceu mais pormenores sobre a cooperação militar de Cartum com Moscovo.

Esse propósito surge na sequência da visita efectuada pelo Presidente sudanês a Moscovo em Novembro 2017, durante a qual pediu ao seu homólogo russo, Vladimir Putin, para proteger o Sudão dos Estados Unidos da América, segundo medias do Estado.

Esses comentários tinham então surpreendido a administração Washington, que semanas antes levantou um velho embargo de 20 anos contra o Sudão.

Durante a sua viagem, o Chefe de Estado sudanês tinha igualmente solicitado uma cooperação nuclear entre os dois países, segundo as mesmas fontes.

A Força Aérea sudanesa é principalmente equipada com aviões russos, e a Rússia foi no passado o principal fornecedor de equipamentos militares ao Sudão.

O Chefe de Estado sudanês, Omar Hassan el-Bechir, está sob ameaça de dois mandados de captura emitidos pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocídio, crimes contra a Humanidade e crimes de guerra na província ocidental de Darfur.

O Presidente, que nega as acusações, tem limitado as suas deslocações ao estrangeiro, especialmente a países com vínculos ao TPI, com receio de detenção.