Mundo

Russos iniciam hoje a votação da reforma constitucional

Os russos começaram a votar, hoje, antecipadamente, no referendo para alterar a Constituição do país, numa consulta popular que pode permitir a Presidente Vladimir Putin manter-se no poder até 2036.

Fotografia: DR

A data formal da “consulta popular” é o dia 1 de Julho, mas as autoridades abriram as assembleias de voto, ontem, para evitar ajuntamentos que podem provocar a propagação da pandemia da Covid-19. Máscaras e gel desinfectante estão à disposição dos 110 milhões de eleitores em 11 fusos horários: de Moscovo a Vladivostoque, no Extremo Oriente. Na antiga capital, S. Petersburgo, Serguei Papov, 45 anos, votou contra a reforma.

“É tudo o que posso fazer para ficar com a minha consciência tranquila”, disse o eleitor à France Press. Tatiana Krolenko, eleitora de 79 anos, disse que “as emendas constitucionais são necessárias” e apoia a possibilidade de Vladimir Putin renovar os mandatos. Inicialmente o referendo esteve marcado para 22 de Abril, mas foi adiado por causa da pandemia da Covid-19.O processo legislativo de reforma da Constituição de 1993 foi iniciado por Putin em Janeiro e aprovado pelo Parlamento e prevê agora o referendo.

Para um dos principais oposicionistas do Governo, Alexey Navalny, o único objectivo do voto é conceder a Presidência vitalícia a Vladimir Putin. “É uma violação da Constituição, um Golpe de Estado”, disse Navalny, através de mensagens divulgadas nas redes sociais. A reforma autoriza o Presidente a manter-se no Poder durante mais dois mandatos, até 2036, ano em que cumpre 84 anos de idade.

Devido às medidas impostas para combater a propagação do novo coronavírus, a campanha política da oposição contra o referendo foi inexpressiva.

As manifestações previstas para o mês de Abril não se realizaram devido ao confinamento obrigatório.