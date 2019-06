Mundo

Russos são aconselhados a evitar viagens à Geórgia

O Presidente da Rússia , Vladimir Putin, assinou, sexta-feira, um decreto que proíbe companhias aéreas de transportar passageiros do seu país para a Geórgia a partir de 8 de Julho, informou o gabinete de imprensa do Kremlin, citado pela agência Lusa.

Putin fala em segurança

Fotografia: DR

O decreto aconselha os operadores turísticos e agentes de viagem a absterem-se de oferecer viagens que envolvam a ida de cidadãos russos para a Geórgia.

O decreto visa “garantir a segurança nacional da Rússia e a protecção dos cidadãos russos contra acções criminosas ou ilegais”.

Putin instruiu o Governo russo a tomar medidas para garantir o retorno de cidadãos russos que se encontrem temporariamente na Geórgia, bem como as respectivas bagagens.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, em conjunto com outros organismos, deve coordenar com as autoridades georgianas as acções destinadas a garantir a segurança dos cidadãos russos e o seu regresso à Rússia.

A Geórgia registou na sexta-feira o segundo dia de confrontos, depois de uma manifestação da oposição perto do Parlamento contra a participação de uma delegação parlamentar russa, liderada pelo deputado Sergey Gavrilov, na XXVI Sessão Geral da Assembleia Interparlamentar Ortodoxa.

De acordo com a Polícia georgiana, durante os confrontos de quinta-feira, 305 pessoas foram detidas por “autoria de vários crimes”, incluindo a destruição de veículos policiais e particulares, a destruição de bens privados e a resistência a agentes da Polícia.

O protesto, segundo os seus organizadores, foi causado pelo facto de o deputado russo se ter sentado na cadeira do presidente da assembleia, durante a cerimónia de abertura do evento, o que foi interpretado como uma ofensa pela oposição.

A Geórgia rompeu relações diplomáticas com a Rússia após uma guerra em 2008 na região separatista da Ossétia do Sul, que terminou com a vitória russa.

A Rússia e a Geórgia travaram uma guerra em 2008, no final da qual Moscovo reconheceu a independência de duas repúblicas separatistas da Geórgia, a Abkházia e a Ossétia do Sul, territórios que, para as autoridades georgianas, já estavam sob ocupação russa.