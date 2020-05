Mundo

Ruth Monteiro: “Há pessoas do Governo guineense impedidas de sair do país”

A ex-ministra da Justiça e dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau, Ruth Monteiro, denunciou, hoje, em entrevista ao “Expresso”, que existem membros do actual Governo guineense proibidos de abandonar o país por razões políticas.

Ruth Monteiro, que só há duas semanas conseguiu sair de Bissau para Lisboa, disse ao mesmo semanário que a recusa em ficar em silêncio “faz com que seja muito difícil regressar, tão depressa, a Bissau”. “Sei que dessa lista de pessoas impedidas de sair de Bissau constam cinco do Governo de Aristides Gomes. O Primeiro-Ministro, logo à cabeça, o ministro das Finanças, eu e os secretários de Estado do Tesouro e do Orçamento”, disse na entrevista ao semanário português.

Na entrevista, Monteiro disse não ter dúvidas de que foi o Ministério do Interior que enviou a lista para o aeroporto. “São eles que controlam as saídas dos cidadãos. Quando consegui sair, o meu nome continuava a constar da lista. É uma perseguição. Querem calar, amedrontar. Há uma fragilidade que sentimos perante um Governo que persegue os cidadãos em vez de os proteger. E que usa o poder público para intimidar as pessoas”, disse, acrescentando que “não é a primeira vez que há um golpe de Estado na Guiné-Bissau e que há pessoas que são perseguidas”. “Temos pessoas que já foram perseguidas e que hoje são os perseguidores. O actual ministro do Interior foi meu cliente na altura em que foi perseguido, pertencia ao Governo de Domingos Simões Pereira. Agora, é o perseguidor”.