Mundo

Rwanda: Ex-ministro condenado a sete anos de prisão

O ex-ministro de Estado do Rwanda para o Ensino Primário e Secundário, Isaac Munyakazi, foi condenado, sexta-feira, a sete anos de prisão por corrupção, noticiou Panapress, citando fonte judicial em Kigali.

Munyakazi foi ministro do Ensino Primário e Secundário desde 2016, antes de se demitir do cargo, em Fevereiro de 2020, por acusações de ter comprometido as melhores classificações dos estabelecimentos do país, no termo das provas de 2019.



Segundo a imprensa local, uma escola, que figurava entre as 100 melhores do país, foi acusada de conivência com o ministro Munyakazi, para figurar entre as 10 melhores do país, depois de lhe ter subornado. Investigações preliminares revelaram que o ex-ministro do Ensino Primário e Secundário terá recebido 500 mil francos rwandeses (aproximadamente 526 mil dólares) para a gestão da classificação das escolas, depois das provas nacionais de 2019.



Na audiência preliminar de quinta-feira, a Justiça exigiu uma pena de prisão de sete anos contra o réu, inflingindo-lhe também uma multa de cinco milhões de francos ruandeses (ou seja cinco mil 263 dólares).