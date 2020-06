Mundo

Rwanda restringe viagens interurbanas apôs primeira morte por Covid-19

Todos os operadores de moto-táxis e outros serviços de transporte público entre as províncias que deviam retomar as suas actividades, no Rwanda, depois duma suspensão de dois meses devido ao confinamento ligado à Covid-19, ficarão encerrados até nova ordem, segundo um comunicado oficial do gabinete do Primeiro-Ministro tornado público segunda-feira em Kigali.

Fotografia: DR

Este anúncio vem anular a anterior decisão do Governo de fixar para 1 de Junho o fim do confinamento instaurado desde 21 de Março, depois das conclusões da última reunião do Conselho de Ministros. “Depois da reavaliação, o transporte entre as províncias e a cidade de Kigali, mas também os serviços de transporte moto ficarão encerrados até nova ordem, no interesse da saúde pública”, pode-se ler no comunicado do Primeiro-Ministro. O Rwanda soma, até agora, 370 casos confirmados, dos quais 256 foram curados. O país registou igualmente um primeiro óbito ligado à pandemia, a 30 de Maio.