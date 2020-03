Mundo

SADC orienta reforço das medidas contra o Covid-19

César Esteves

Os Estados-membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) decidiram, ontem, redobrar esforços para evitar a proliferação da pandemia do Covid-19, na região.

Estados-membros realizaram ontem reunião por vídeo conferência a partir da Tanzânia

Fotografia: Edições Novembro | Contreiras Pipa

A recomendação saiu da última reunião do Conselho de Ministros da comunidade realizada por video-conferência, a partir de Dar-Es-Salan, na Tanzânia, para todos os Estados-membros, em obediência às regras de prevenção da doença.

O ministro Manuel Augusto e o secretário de Estado Teté António participaram, a partir do edifício sede do Ministério das Relações Exteriores, em Luanda.

Do leque de recomendações para evitar o vírus destaca-se a não deslocação a países onde o nível de contágio é muito alto.

Os países membros analisaram o estado actual da Organização Regional de Turismo da SADC (RETOSA), que passa por um período crítico, estando praticamente falida. Sobre a matéria, os Estados decidiram liquidar o órgão e ser submetido a um processo de auditoria, a fim de se saber o que se passou para não funcionar como previsto.

Supervisão da auditoria



Em declarações à imprensa, o secretário de Estado para as Relações Exteriores, Tété António, explicou que o secretariado da organização foi orientado a realizar o trabalho de auditoria, que deve terminar em Agosto, sob supervisão dos Estados-membros.

Téte António ressaltou que a reunião analisou, também, a questão do candidato africano à Organização Internacional do Trabalho (OIT). Actualmente, decorrem concertações nas regiões, num trabalho que vai culminar com a escolha de um único candidato àquele organismo internacional.

A reunião avaliou, ainda, a forma como a organização está representada nas instituições internacionais, tendo lamentado o facto de a região estar sem uma representação junto da União Europeia. “A SADC é a única comunidade económica regional que não está representada junto da União Europeia”, lembrou o diplomata.

No âmbito da comemoração dos 40 anos da região, a assinalar-se no dia 1 de Abril, os Estados-membros foram orientados a lançar campanhas de divulgação do evento junto das populações.

Téte António sublinhou que, tendo em conta as circunstancia em que decorreu a reunião, não foi possível analisar, com profundidade, alguns aspectos sobre a região.

Por isso, alguns temas vão tornar a ser discutidos noutra reunião ministerial, já presencial, a ter lugar na Tanzania, provavelmente em Maio. No encontro, que deve anteceder a cimeira de Maputo, vão ser analisados outros assuntos.

Sobre a situação da paz, defesa e segurança na região, Téte António esclareceu que, embora o assunto não tenha sido analisado no encontro, a “região está calma, apesar de certos desafios, como o terrorismo, que já começa a ocorrer na zona”.

O secretário de Estado para as Relações Exteriores destacou o facto de a região ter conseguido reunir, numa altura em que, por causa do covid-19, muitos organismos no mundo deixaram de o fazer. “Penso que devemos apreciar este passo dado pela SADC”, frisou.