Mundo

Salvini vai ser julgado pela política de migração

O ex-ministro do Interior de Itália, Matteo Salvini, vai ser julgado em tribunal, acusado de sequestro, ao bloquear o desembarque de 131 migrantes em Julho de 2019, depois de, ontem, o Senado lhe ter retirado a imunidade.

Fotografia: DR



O Senado (câmara alta do Parlamento italiano) decidiu levantar a imunidade do líder do partido de extrema-direita “Liga” para que seja julgado devido à sua política de migração quando era ministro do Interior no Governo de coligação apoiado pelo Movimento 5 Estrelas, anunciaram as agências de notícias AFP e Efe.

Salvini terá de responder pela política de portos fechados e por impedir que migrantes resgatados por organizações humanitárias desembarcassem em Itália, mantendo-os durante vários dias trancados nos barcos das ONG.

O ex-ministro será julgado nomeadamente por um caso que remonta a Julho passado, quando impediu que 131 migrantes pisassem Itália, obrigando-os a manter-se a bordo de um navio da Guarda Costeira italiana por cinco dias.

No domingo, Matteo Salvini considerou, numa entrevista divulgada pelo jornal La Stampa, que a única coisa que fez foi defender o país.

“É uma loucura, não sei quanto custa em termos de pessoal e de dinheiro demonstrar que sou um criminoso, mas não tenho medo e explicarei que defendi o meu país”, afirmou. O líder da extrema-direita italiana assegura que aplicou a sua “política de portos fechados” para tentar pressionar o resto dos Estados-membros da União Europeia (UE) a aceitar a realocação destas pessoas.

Em Janeiro, e por instrução do próprio Matteo Salvini, a Liga votou na Junta de Imunidade Parlamentar do Senado a favor de permitir o seu julgamento, uma estratégia do partido de extrema-direita que, segundo referiu então a imprensa, visava ganhar notoriedade e votos antes das eleições regionais em Emília-Romanha.

A votação na Junta não é, no entanto, vinculativa e a decisão final cabe apenas ao Senado, que ontem votou a favor de um julgamento.

O ex-ministro arrisca a ser condenado com uma pena de até 15 anos de prisão e a ser banido de actividades políticas por até oito anos.

Salvini encontra-se actualmente na oposição, depois de ter abandonado em Agosto passado a aliança governamental que mantinha com o Movimento 5 Estrelas (M5S, anti-sistema), numa tentativa fracassada de provocar eleições gerais antecipadas em Itália.

O M5S e PD acabariam por unir forças para dirigir o país e impedir a subida ao poder de Salvini, uma vez que as sondagens atribuíam na altura ao líder da extrema-direita 36 por cento das intenções de voto.