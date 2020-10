Mundo

Samora Machel morreu há 34 anos em Mbuzini

O primeiro Presidente de Moçambique, Samora Moisés Machel morreu há 34 anos, no dia 19 de Outubro de 1986, quando a aeronave presidencial que o transportava se despenhou nas colinas de Mbuzini, em território sul-africano, quando regressava de mais uma Cimeira da Linha da Frente na cidade zambiana de Mbala.

Fotografia: DR

Oficialmente, o avião Tupolev 134, de fabrico soviético, despenhou-se nas colinas de Mbuzini devido à emissão de falsos sinais de rádio, que fizeram com que o piloto russo, que também morreu no acidente, baixasse de altitude, julgando que estava a baixar em direcção ao aeroporto de Maputo quando conduzia o avião para a África do Sul, onde se deu a queda da aeronave.



Hans Low, um ex-agente secreto sul-africano, condenado em 1997 a 22 anos de prisão por homicídio, afirmou ao jornal “Sowetan Sunday World” que a morte de Samora Machel não foi um acidente e admitiu ter feito parte do grupo que preparou um plano B para assassinar o então Presidente de Moçambique, caso falhassem os falsos sinais de rádio que deveriam induzir o avião em erro.



Na década de 1980 , Samora Machel, nos seus discursos, defendia o fim do apartheid e chamava a atenção aos go-vernantes do seu país para o combate à corrupção.