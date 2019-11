Mundo

Sánchez e Iglesias firmam pré-acordo para Governo

Os líderes do Partido Socialista Operário Espanhol e do Unidas Podemos reuniram-se, ontem, no Congresso espanhol.

Pedro Sánchez e Pablo Iglesias defendem estabilidade governativa após as legislativas

O Primeiro-Ministro e líder do PSOE Pedro Sánchez e Pablo Iglesias, o líder do Unidas Podemos, terão chegado a um pré-acordo para um Governo de coligação, noticiou o jornal "El País", citando fontes dos socialistas. "Sánchez e Iglesias estiveram em conversações durante a noite passada e terão selado nessa altura um pré-acordo". Nessas negociações também estiveram presente Adriana Lastras, do PSOE, e Irene Montero, do Podemos.

O jornal adianta ainda que Pablo Iglesias vai assumir a segunda vice-presidência do Governo espanhol, atrás de Nadia Calviño, que será a primeira vice-presidente do Executivo de Sánchez.

Alberto Garzón, líder do Izquierda Unida, com o qual o Podemos se coligou, confirmou via Twitter o desfecho que está a ser avançado pelos meios de informação em Espanha.

"Alcançámos um acordo para um Governo de coligação entre o Unidas Podemos e o PSOE. Hoje é um dia de celebração", afirmou. Garzón.

Depois das eleições de Abril e de seis meses de negociações entre os dois partidos que não serviram para desbloquear o impasse político em Espanha, Pedro Sánchez e Pablo Iglesias compreenderam as mensagens dos elei-tores espanhóis nas eleições de domingo e em 48 horas resolveram o impasse.

Os contactos entre os dois líderes começaram na noite de segunda-feira e foram pautados pela descrição. O PSOE só anunciou no final da manhã de ontem a reunião entre Sánchez e Iglesias.

O pacto, que vai ser firmado entre PSOE e Unidas Podemos, deverá contemplar contactos com outras forças políticas que no ano passado apoiaram a moção de censura contra Mariano Rajoy.

Numa reacção a este pré-acordo, Íñigo Errejón, líder do Más Páis, mostrou-se satisfeito com o pacto e indicou que vai apoiar a investidura de Pedro Sánchez.

"Os espanhóis deram uma segunda oportunidade a um Governo progressista para fazer um país mais justo. Há que cumprir com esse mandato. Saudamos o pré-acordo e trabalharemos para que some maioria", escreveu no Twitter Errejón.

Catalunha continua a marcar as tensões sociais

A Catalunha teve um impacto decisivo no resultado das eleições de domingo, basta constatar as subidas do PP e do Vox, os partidos que assumiram uma posição mais dura relativamente ao desejo indenpendentista e à onda de protestos que se seguiu à sentença dos nove políticos catalães. E a Catalunha vai continuar a marcar o futuro político e as tensões sociais em Espanha.

As eleições nunca seriam uma solução para resolver uma questão tão complexa como a da Catalunha. E a resposta foi dada no dia a seguir às eleições de 10 de Novembro. O movimento Tsunami Democràtic cortou a AP-7, uma auto-estrada situada na fronteira com a França. O corte aconteceu na zona de Jonquera, onde os manifestantes se mantinham até ontem.

Após a expulsão do terri-tório francês, com a intervenção da Polícia deste país na segunda-feira, com a detenção de 18 pessoas, o Tsunami De-mocràtic pediu aos manifestantes que se concentrassem novamente, alguns quilómetros mais abaixo, desta vez do lado espanhol, perto da povoação de La Jonquera. Os independentistas tentavam manter o bloqueio da circulação de pessoas e mercadorias entre os dois países, mas a Polícia regional revelou que tinha detido algumas pessoas envolvidas nos protestos.

A acção de "desobediência pacífica" sancionada pelos líderes políticos separatistas catalães começou na segunda-feira e deveria demorar três dias.

O grupo clandestino Tsunami Democràtic foi responsável por uma série de acções de protesto, alguns violentos, desde a condenação há um mês de 12 líderes separatistas catalães pelo seu envolvimento em 2017 na tentativa de autodeterminação desta região espanhola.

De acordo com o jornal "La Vanguardia", os agentes da força de segurança francesa tentaram convencê-los a desmobilizar através do diálogo, mas deu frutos. As informações recentes davam conta de uma carga da Polícia francesa contra os manifestantes. Foi lançado gás pimenta e registo de alguns feridos.

Ao mesmo tempo, o Tsunami Democràtic reforçou o apelo através do Twitter para que mais pessoas se juntem ao protesto.

O movimento continua a puxar pelo lema ‘Sit and Talk’ (Sentar e Falar), que também é utilizado pelos partidos catalães JxCat e ERC.

O protesto do Tsunami Democràtic alimentou uma manifestação em Barcelona em frente à delegação do Governo espanhol. O protesto de apoio ao corte de estrada juntou 500 pessoas. Várias ruas da cidade Condal também foram ocupadas por outros grupos de manifestantes.

É nesta Espanha em alta tensão, dividida, envolta em contestação que o povo voltou a incumbir o Primeiro-Ministro e líder do PSOE da árdua missão de governar.