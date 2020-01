Mundo

Sánchez investido Primeiro-Ministro

O líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, foi ontem reconduzido ao cargo de Primeiro-Ministro pelo Congresso dos Deputados (Parlamento) numa segunda votação em que conseguiu obter mais deputados a favor do que contra.

Pedro Sánchez apresenta aliança com o Unidas Podemos de Pablo Iglesias

Fotografia: DR

Sánchez foi investido como chefe do Governo espanhol com os votos a favor de 167 membros do Parlamento, 165 contra e 18 abstenções.

Dois dias depois de Pedro Sánchez falhar a primeira votação para a investidura, o Congresso dos Deputados espanhol voltou a reunir-se e confirmou o líder do PSOE, o partido mais votado nas eleições de Abril, como Primeiro-Ministro para chefiar um governo de coligação com o Unidas Podemos, de Pablo Iglesias.

A investidura de Sánchez põe fim a quase um ano de paralisia política em que liderou um Executivo de gestão e a margem mínima de dois deputados que o elegeu leva a prever uma legislatura difícil, apesar do apoio dado pelo Unidas Podemos.

No passado domingo, o líder do PSOE não conseguiu o apoio da maioria absoluta dos parlamentares, mais de metade (176) dos representantes da assembleia (350).

O seu Governo será o primeiro de coligação desde o início da democracia espanhola, que começou com a aprovação da Constituição de 1978.

Sánchez apresentou no passado sábado - na primeira sessão de investidura -, o programa do Governo de coligação que os socialistas irão formar com o Unidas Podemos (extrema-esquerda) e que prevê o aumento dos salários mais baixos e dos impostos sobre as maiores empresas, assim como reverter a reforma do mercado de trabalho feita em 2012 pelo Governo de Mariano Rajoy, do PP (Partido Popular, de direita).