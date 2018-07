Mundo

Sánchez e Torra procuram baixar tensão na Catalunha

O novo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, recebe hoje, em Madrid, o presidente do Governo catalão, Quim Torra, para tentar reiniciar o diálogo entre as duas partes.

Fotografia: DR

Desde que chegou ao poder há pouco mais de um mês, com os votos, entre outros dos partidos independentistas catalães, Sánchez assegurou que uma das tarefas principais será baixar a tensão com a Catalunha, retomar o “diálogo” político interrompido e “normalizar” as relações.

Esta atitude conciliatória concretizou-se, nomeadamente, com a transferência na última semana para prisões catalãs de seis políticos separatistas que aguardam julgamento pelo papel que tiveram na tentativa de independência que culminou em 27 de Outubro com a intervenção de Madrid na região.

Apesar desta oferta de diálogo, a posição do Governo central socialista tem sido a de continuar a defender a unidade de Espanha e recusar propostas que não respeitem a Constituição do país.

“O direito à autodeterminação não está previsto na nossa Constituição”, voltou a dizer, na sexta-feira, a porta-voz do Executivo, Isabel Celáa.

O novo presidente do Governo regional (Generalitat), Quim Torra, não se cansa de defender abertamente a independência da Catalunha.

Torra afirmou na última quinta-feira que o objectivo para a reunião de hoje é o de “saber qual é o projecto socialista sobre o direito à autodeterminação dos catalães”.