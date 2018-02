Mundo

Sancionados pela CEDEO protestam na via pública

Pelo menos 19 personalidades guineenses sancionadas pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) promovem ontem uma marcha em Bissau para repudiar a medida, que consideram injusta.



Entre os sancionados, acusados de estarem a impedir a normalização da vida política guineense, conta-se o ministro do Interior do governo demissionário, Botche Candé, que prometeu estar “na primeira linha” da manifestação.

A marcha que culminou diante da sede da CEDEAO em Bissau, está foi anunciada como “uma iniciativa de apoio à soberania e integridade dos guineenses”, conforme os comunicados repetidos, na última semana, nos órgãos de comunicação social.

A CEDEAO divulgou no passado dia 7 uma lista de 19 personalidades guineenses, entre as quais actuais governantes, deputados, magistrados e o filho do Presidente do país, como sendo pessoas que estariam a “obstaculizar a aplicação do Acordo de Conacri” e ainda a dificultar o normal funcionamento das instituições democráticas. O Acordo de Conacri é um instrumento patrocinado pela CEDEAO como fórmula para acabar com o impasse político na Guiné-Bissau, que persiste há já três anos.

No essencial, o acordo prevê que seja escolhida uma figura de consenso para primeiro-ministro de um governo integrado por todas as partes desavindas.

O Procurador-geral da República, Bacari Biai, um dos sancionados, divulgou um comunicado no qual insta os organizadores da manifestação sobre o “cumprimento escrupuloso” dos limites temporais e geográficos da marcha, conforme o estipulado na lei do país.

O dispositivo legal em causa só autoriza a realização de manifestações de cidadãos à partir das 13 horas, aos domingos, e guardando uma distância de 100 metros de edifícios públicos. A manifestação foi anunciada pela organização para ter início às 10:00 da manhã. A sede da CEDEAO em Bissau situa-se a escassos metros do palácio do governo guineense.

O comunicado do Procurador-geral avisa, porém, que o não cumprimento dos dispositivos previstos na lei significará crime de desobediência.