Sanções condicionam ligações com o Sul

As duas Coreias abriram ontem caminho ao ambicioso projecto de ligação das estradas e das linhas férreas entre os dois países, em cerimónia realizada na cidade fronteiriça norte-coreana de Kaesong, com a participação de funcionários governamentais, políticos, familiares separados, representante das Nações Unidas, da China e da Rússia.

Um comboio sul-coreano que transportava cerca de 100 pessoas, incluindo funcionários governamentais, políticos e familiares idosos separados pela Guerra da Coreia (1950-1953), entrou na cidade fronteiriça norte-coreana de Kaesong.

De acordo com o Ministério da Unificação sul-coreano, participaram na cerimónia oficiais do norte e do sul.

A cerimónia aconteceu semanas depois de as duas Coreias iniciarem inspecções conjuntas nas linhas férreas do norte, que esperam que um dia venham a ter ligação com o vizinho do sul.

Este é um dos vários gestos de paz acordados entre o líder norte-coreano, Kim Jong-un, e o Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, que avançam com este compromisso quando existe um impasse nas negociações nucleares entre Washington e Pyongyang.

Contudo, para além das inspecções e da cerimónia, as Coreias não podem avançar muito mais sem o levantamento das sanções lidera-

das pelos Estados Unidos contra o norte.

Autoridades chinesas e russas também foram convidadas a testemunhar o início simbólico de um ambicioso projecto que Seul espera, um dia, poder ligar a Coreia do Sul com as vias férreas Trans-China e Trans-Sibéria.