Mundo

Sanofi perto de um acordo para fornecer 300 milhões de doses

A Sanofi está perto de chegar a um acordo com a União Europeia (UE) para fornecer 300 milhões de doses de uma eventual vacina contra o coronavírus, uma colaboração semelhante à que está a finalizar com os Estados Unidos, anunciou o laboratório, na segunda-feira.

“Estamos em negociações muito avançadas com a União Europeia”, declarou à AFP Olivier Bogillot, presidente do grupo farmacêutico, em França, apesar de não fornecer mais detalhes sobre o acordo, que pode ser resolvido “nos próximos dias ou semanas”.



Bogillot também afirmou que está a negociar acordos com os Estados Unidos e Reino Unido e com a Aliança Mundial pelas Vacinas, mas não forneceu detalhes. “O nosso objectivo é trabalhar com o conjunto dos Estados para distribuir a vacina para todos ao mesmo tempo”, explicou Bogillot.

A Sanofi gerou uma forte polémica em Maio, quando o seu director-geral, Paul Hudson, falou da possibilidade de favorecer os Estados Unidos na distribuição da vacina, depois de Washington ter financiado parte de sua pesquisa. O laboratório francês está a desenvolver duas vacinas contra a Covid-19, com duas tecnologias distintas.



A farmacêutica é uma das mais de 100 empresas e equipas de investigação em todo o mundo que estão na corrida contra o tempo para encontrar uma vacina contra a Covid-19. Actualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), existem 137 vacinas candidatas a uma avaliação pré-clínica e 23 já em ensaios (fase 1 e 2) clínicos.