Mundo

São Silvestre pode ser apresentada este mês

Teresa Luís

A três meses do tiro de partida da 64ª edição da corrida São Silvestre, a Federação Angolana de Atletismo (FAA), presidida por Bernardo João, pode apresentar, ainda este mês, em conferência de imprensa, a prova que sai às ruas de Luanda a 31 de Dezembro, e percorrida numa distância de dez quilómetros.

Tiro de largada da prova mediática é dado a 31 de Dezembro no Largo da Mutamba em Luanda

Fotografia: José Cola | Edições Novembro

Na passada quarta-feira, os membros daquela instituição reuniram à porta fechada com os responsáveis do Ministério da Juventude e Desportos (Minjud), tendo na ocasião apresentado o caderno de encargos.

Segundo fonte do Jornal de Angola próxima à FAA, questões relacionadas com o orçamento de inscrição de atletas nacionais e estrangeiros, asseguramento e o estado actual do percurso dominaram a reunião.

“A resposta ministerial foi positiva. Apresentaremos oficialmente a corrida nos próximos dias. Antes, vamos reunir internamente para abordar os detalhes relacionados com a competição. Mais uma vez estamos a correr contra o tempo. Ainda assim, queremos evitar constrangimentos de vulto. Embora não pareça, mas pretendemos fazer diferente”, garantiu.

Quanto ao orçamento, a mesma fonte foi categórica: "tudo indica que será o mesmo do ano passado. Enquanto dirigente percebo as limitações financeiras do Ministério. O actual momento económico do país é conhecido por todos. Vamos tentar estabelecer parceria com algumas empresas no sentido de arrecadar apoios para cobrir outras necessidades”.

No ano passado, a prova esteve orçada em 54 milhões de kwanzas, do Minjud a Federação recebeu 18. Relativamente à participação dos fundistas estrangeiros, o dirigente realçou que a São Silvestre sempre foi internacional, embora em 2017 alguns embaraços de ordem económica impediram a participação dos forasteiros.

"Este ano vamos contar com os atletas de outras paragens. Não há como ficarem de fora", disse.

Na edição de 2018, o queniano Makua Nyandusi e a etíope Bayenesh Ayele venceram a corrida com os registos de 30 minutos e 20 segundos, e 33 minutos e 56 segundos, num total de 2023 participantes, em ambos os sexos.

A São Silvestre começa no Largo da Mutamba e passa pela Avenida Amílcar Cabral, Revolução de Outubro, Ho-Chi Min, Alameda Manuel Van-Dúnem, Largo do Kinaxixi, Rua da Missão, Avenida 4 de Fevereiro, Largo do Baleizão, Rua Francisco das Necessidades e termina no Estádio Municipal dos Coqueiros.