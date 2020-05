Mundo

São Tomé e Príncipe dá início ao confinamento obrigatório

São Tomé e Príncipe cumpre, a partir de hoje, o "confinamento geral obrigatório de toda a população em todo o território nacional", devido ao crescente número de casos positivos de Covid-19.

Fotografia: DR

"Confinamento geral obrigatório de toda a população, em todo o território nacional, com excepção de saídas para compras rápidas e situações de emergência médica, sob pena dos infractores incorrerem em crime de desobediência", indica um comunicado do Conselho de Ministros divulgado, divulgado na segunda-feira, a anunciar a medida.

Lido pelo ministro da presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Wando Castro, o comunicado refere ainda que a medida não abrange "os funcionários dos sectores essenciais, trabalhadores por turno e presta-

dores de serviços no sector alimentar, que deverão ser portadores de uma credencial para o efeito".

Todos os "serviços públicos e privados não essenciais" vão estar encerrados, devendo os serviços essenciais funcionar "com o pessoal reduzido", com excepção dos profissionais de Saúde, Comunicação Social, bombeiros e forças de Defesa e Segurança.

A decisão do confinamento geral foi tomada numa reunião do Conselho de Ministros, que "analisou com profunda preocupação" os resultados dos testes efectuados no laboratório do Ghana, que deram 161 positivos, entre 213 amostras.

"Face a esse novo quadro epidemiológico que vem alterar totalmente a nossa vivência colectiva, o Conselho de Ministros decidiu pelas novas medidas de excepção", indica o comunicado, que define um novo horário de funcionamento de empresas comerciais para venda de bens alimentares e produtos de higiene.

De acordo com o Gover-no, as medidas vão vigorar até ao final do Estado de Emergência no país, previsto para dia 17 de Maio.

O Presidente



O Presidente Evaristo Carvalho considerou que o alastramento da pandemia provocada pelo novo coronavírus no país está a ganhar proporções "simplesmente assustadoras".

"Sabíamos que havia casos de contaminação no seio da população, na altura com um óbito oficial e que alguns quadros de saúde tinham sido afectados ao Hospital Ayres de Menezes, mas estávamos longe de imaginar que o nível de contaminação fosse tão elevado", disse Evaristo Carvalho.

Referindo-se aos resultados de 161 casos comprovados, com base nos testes feitos no laboratório do Ghana, o chefe de Estado considerou que é situação "para perguntar quantos casos positivos teriam sido encontrados se tivéssemos testados 1.000 ou 2.000 em vez dos 312”.

"A situação alterou-se profundamente. Claro que não me refiro à realidade em si, mas à nossa apreensão". O Presidente são-tomense fez "um veemente apelo" à comunidade internacional para criar condições para a instalação de um laboratório no país.

Evaristo Carvalho quer "assegurar que os testes diagnósticos" sejam realizados em São Tomé e Príncipe, de "forma continua", uma vez que a so-lução encontrada, de "en-

vio de testes para o estrangeiro, não parece ser a mais indicada".

"Igualmente preocupa-me a questão dos ventiladores, bem como a assistência técnica para o seu adequado funcionamento e formação de quadro nacionais para a sua utilização", acrescentou.

Quatro mortos



São Tomé e Príncipe regista quatro óbitos e 187 infectados por Covid-19. O ministro da Saúde, Edgar Neves, reconheceu que existem crianças entre os pacientes com a doença e disse que todas as pessoas com testes positivos encontram-se no seio familiar, estando apenas a serem acompanhados, por se tratar de assintomáticos.

"Aqui, como noutras paragens do mundo, é o acompanhamento constante, tomando as medidas todas de redução da contaminação", disse Edgar Neves.

