Mundo

São Tomé e Príncipe: Governo prepara concurso para a construção de duas centrais hidroeléctricas

O Governo de São Tomé e Príncipe anunciou hoje que o país se prepara para lançar concursos públicos para a construção de duas centrais hidroeléctricas, uma no Rio Grande, outra em Bombaim.

Fotografia: DR

“Estamos a desenvolver alguns projectos de hidroeléctricas, com o apoio do Banco Mundial, do Banco Africano de Desenvolvimento e do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), com enfoque particular para as bacias do Rio Grande e do Bombaim”, afirmou o ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas, Recursos Naturais e Ambiente são-tomense, Osvaldo Abreu, citado na intervenção na sessão de encerramento do Fórum Energia e Clima.

Com estes projectos hidroeléctricos e outros de centrais solares fotovoltaicas, atrasados pela pandemia de Covid-19, mas também por algumas incertezas dos investidores face à situação económica do país, São Tomé e Príncipe acredita que será possível, “em 2025, ter uma produção de energia renovável para além de 60% das necessidades”, apontou Osvaldo Abreu.