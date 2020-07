Mundo

São Tomé e Príncipe reafirma parceria estratégica com Angola

O Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, realçou as relações privilegiadas que o país mantém com Angola, numa perspectiva de atracção de investimento externo.

São Tomé e Príncipe reafirma parceria estratégica com Angola

Fotografia: DR

Em entrevista à televisão são-tomense, na véspera de mais um aniversário da proclamação da independência nacional, que se assinala hoje, Jorge Bom Jesus apontou, igualmente, China, Portugal, Brasil e EUA, bem como outras “relações muito saudáveis”, referindo-se ao Japão, Índia, Marrocos e Nigéria entre outros Estados que cooperam com São Tomé e Príncipe.

“São Tomé e Príncipe é um país virgem, é rico em oportunidades e potencialidades, são ilhas praticamente inexploradas e vamos continuar a acarinhar os parceiros que queiram partilhar estes recursos e potencialidades connosco”, sustentou.

São Tomé e Príncipe comemora hoje 45 anos de independência, um aniversário que celebra num contexto particular devido à crise desencadeada pela pandemia causada pelo novo coronavírus.

O arquipélago tem vivido numa quase total clausura no intuito de estancar a progressão da doença no território que conta com pouco mais de 211 mil habitantes. Numa altura em que as autoridades sanitárias estão a braços com mais de 700 casos de Covid-19, dos quais resultaram mais de uma dezena de mortes, o país vê a actividade económica paralisada, uma das principais o turismo, actualmente em ponto morto.

Perante esta situação, o Governo entregou esta semana ao Parlamento um orçamento rectificativo, revisto em baixa, avaliado em 130 milhões de Euros e que coloca na dianteira das prioridades a saúde e, em particular, a luta contra a pandemia.

Quanto à política, Bom Jesus disse, na entrevista, que São Tomé e Príncipe “precisa de paz, digamos uma paz natural, genuína, mas, aqui estou a pensar mais na paz política, na estabilidade política e governativa para que haja paz social, porque sem isto será muito difícil o desenvolvimento do país”.

Questionado sobre uma eventual remodelação do Governo, Jorge Bom Jesus foi perentório a responder: “nós precisamos de algum refrescamento no Governo, mas também noutras estruturas e a nível de decisões intermédias”. “Há necessidade disto, é perfeitamente natural, isto acontece em qualquer processo de governação”, sublinhou.

“Vamos precisar de incutir uma nova dinâmica e maior eficácia, possivelmente trocar as peças, há peças que não estão nos seus devidos lugares”, explicou, acrescentando que “é um trabalho que está a ser feito … eu tenho a minha avaliação”.

Disse, ainda, que “como qualquer máquina, a governativa é uma máquina, portanto há desgastes e, naturalmente, há necessidades, volvidos todo esse tempo de governação, de refrescamento de determinadas estruturas”.

Ao defender a continuidade de reforma no sector da Justiça, Jorge Bom Jesus afirmou que “ninguém vem para São Tomé e Príncipe sabendo que há uma justiça que não funciona”. “Nós queremos uma justiça caca vez menos politizada e longe dos políticos”, referiu.

Além de projectos de reparação e construção de infra-estruturas, como estradas, casas sociais e escolas, bem como a expansão do abastecimento de água, sobretudo, nas comunidades rurais, Jorge Bom Jesus defendeu a privatização parcial da empresa de Agua e Electricidade, EMAE.

“Haverá necessidade também de se privatizar parte da EMAE, veremos se produção, se distribuição. Os estudos estão a ser feitos em consonância com os nossos parceiros” disse Jorge Bom Jesus, sublinhando que “ São Tomé e Príncipe teria muita dificuldade de deslocar-se economicamente sem resolver o problema energético”.

Tendo destacado a relevância da agricultura e citando o projecto COMPRAM, avaliado em 25 milhões de dólares, para os próximos seis anos, bem com o sector do turismo, pescas e serviços, Bom Jesus disse que “não podemos ter um desenvolvimento de costas viradas para o mar, porque, o mar é um potencial inesgotável que temos”.

“ Vamos precisar de mobilizar parceiros estratégicos a esse nível” disse, sustentando que “nós não estamos em condições, de sozinhos, garantir a segurança de tão vasta área económica-marítima” que São Tomé e Príncipe dispõe.

Ganhos da independência beneficiam as populações

Numa intervenção, na quarta-feira, o Primeiro-Ministro de São Tomé e Príncipe, Jorge Bom Jesus, disse que conquistada a independência do país, falta cumprir o “objectivo máximo” do bem-estar, felicidade e independência económica da população.

“Em 1975, dizíamos que o objectivo mínimo era a ascensão à independência, mas falta o objectivo máximo que é garantir o bem-estar, a felicidade e a independência económica de cada são-tomense e de São Tomé e Príncipe”, disse, citado pela Lusa.

O Chefe do Governo são-tomense intervinha, por vídeo-conferência, numa sessão virtual evocativa do Dia Nacional do Mutualismo, promovida pela União das Mutualidades Portuguesas.

Na mesma sessão, Jorge Bom Jesus foi distinguido com o Prémio Mutualismo e Solidariedade, por, segundo os organizadores da iniciativa, “encarar o modelo mutualista português como uma fonte de inspiração para o desenvolvimento económico e social do país”.

“Este prémio dá-me mais força para continuar a trabalhar nos laços de cooperação e de amizade com Portugal e com as suas instituições”, disse o Chefe do Governo são-tomense.

Jorge Bom Jesus assinalou “o momento excepcional” que se vive em todo o mundo no contexto da pandemia da Covid-19, congratulando-se com o facto de São Tomé e Príncipe ter beneficiado de “uma vasta teia de solidariedade internacional” no combate à doença.

“Num país em que a pobreza grassa, foi preciso mobilizar o apoio das Organizações Não-Governamentais, nacionais e internacionais, do Governo, da diáspora e das cooperações bilaterais e multilaterais para podermos levar a cabo algumas acções”, apontou.

O líder do Governo assinalou, além da vertente de saúde, a distribuição de 30 mil cestas básicas às famílias vulneráveis, bem como a atribuição de ajudas financeiras, com o apoio do Banco Mundial, a cerca de 2.600 famílias.

“É um processo que vamos alargar para cerca de 20 mil famílias”, estimou, sublinhando, igualmente, o apoio às pessoas com deficiência, crianças e idosos.

Para Jorge Bom Jesus, esta crise foi, também, “uma oportunidade para a afirmação dos valores do humanismo”.