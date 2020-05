Mundo

São Tomé e Príncipe: Táxis e mercados na origem da contaminação em massa

O presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, considerou hoje (16) que a não observância do distanciamento social, particularmente nos mercados e nos táxis, pode estar na origem da contaminação em massa do novo coronavírus no país.

Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho

Fotografia: DR

"A não observância do distanciamento social nos transportes, nos mercados e em outros espaços públicos pode ser também causa provável das contaminações em massa a que temos assistido", disse o presidente são-tomense na abertura da quarta reunião dos órgãos de soberania sobre a Covid-19, desta vez com a presença de representantes da sociedade civil.

Até sexta-feira, havia 240 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, e sete mortes. "O novo coronavírus entrou no país e tem vindo a alastrar-se de forma alarmante, vitimando mortalmente uns tantos cidadãos em números considerados preocupantes. Alguns chegam ao hospital em estado crítico, acabam por morrer por não haver condições nas nossas estruturas sanitárias", acrescentou.

Para o chefe de Estado o confinamento geral obrigatório e a cerca sanitária decretados pelo governo ao Distrito de Água Grande não surtiram o efeito esperado. "Qual foi a eficácia da cerca sanitária ao distrito de Água Grande? Ouvi vozes segundo as quais esperar que dois dias de cerca sanitária para fazer conter a propagação da doença, entre este distritos e os restantes, era pura utopia", referiu Evaristo Carvalho que criticou o governo pela leveza na aplicação das recomendações.

"Não houve um controle rigoroso nesses dias, muita gente pode circular à vontade", disse. O governante referiu que "muitos médicos, enfermeiros, técnicos de saúde e auxiliares foram contaminados" pela covid-19, incluindo "elementos das forças de defesa e segurança e bombeiros".

Nesta quarta reunião dos órgãos de soberania, que decorreu no palácio presidencial, o presidente são-tomense lamentou que os serviços sanitários do país não tenham colhido as amostras para serem testadas em Portugal aos "doentes hospitalizados de covid-19 e muitos outros profissionais de saúde". Evaristo Carvalho disse ter conhecimento do desvio nos hospitais de materiais de combate ao novo coronavírus oferecidos por parceiros, exigindo do governo uma "investigação dos materiais que se encontram nos circuitos comerciais".