São Tomé e Príncipe continua a viver na incerteza política

São Tomé e Príncipe continua a viver um ambiente de incerteza política, desde que na sexta-feira o presidente do Tribunal Constitucional, José Bandeira, proclamou os resultados das eleições legislativas, regionais e autárquicas, de 7 de Outubro.

Chefe de Estado são-tomense aguarda pelos partidos

Os resultados definitivos dão ao partido no poder, a Acção Democrática Independente (ADI), 25 assentos parlamentares, contra 23 do MLSTP-PSD e cinco lugares da coligação PCD-FM-UDD.

Antes da proclamação oficial dos resultados, a ADI exigiu a recontagem dos votos nulos e brancos, por alegar ocorrência de fraudes.

A recontagem acabou por não alterar os resultados do escrutínio anunciados pela Comissão Eleitoral Nacional, a 8 de Outubro de 2018.

Normalmente, a seguir ao anúncio dos resultados definitivos, no termo da recontagem dos votos nulos e bran-

cos, esperava-se que o Presidente da República, Evaristo Carvalho, decidisse sobre que partido chamar para formar o novo Governo.

No entanto, o facto de nenhuma formação política ter obtido uma maioria que lhe permitisse formar o Executivo que faz com que os partidos procurem coligar-se para conseguir mais assentos no Parlamento, e assim, poderem governar.

O MLSTP-PSD, principal partido da oposição, pretende coligar-se com a plataforma PCD-FM-UDD, que obteve cinco lugares, ao passo que a ADI dá indicações de querer negociar com os dois deputados eleitos. De igual modo, existe a possibilidade do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, negociar com mais um partido da coligação para atingir 28 deputados, necessários para conseguir uma maioria relativa que possibilite criar a nova equipa governamental. Esta última hipótese pode ser válida, uma vez que há mais de 10 dias o primeiro-ministro não aparece publicamente, o que leva a crer que tenha saído do país, à semelhança de alguns líderes da coligação PCD-FM-UDD, para negociar o desfecho.

Embora o MLSTP-PSD preveja governar, também não se descura que a ADI continue a dirigir São Tomé por mais alguns anos, daí a incerteza política que continua a pairar sobre o país.