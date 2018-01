Mundo

São Tomé prioriza relação com a China

O ministro chinês dos Negócios Estrangeiros aplaudiu ontem o regresso de São Tomé e Príncipe à “família de amizade entre China e África”, depois de o país abandonar o processo de reconhecimento Taiwan como Estado independente.

Presidente chinês promove laços com São Tomé e Príncipe

Fotografia: Mark Schiefelbein | afp

Em conferência de imprensa, o ministro Wang Yi prometeu que Pequim vai olhar com especial atenção para São Tomé e Príncipe, no âmbito de uma “amizade sincera, honesta e infinita do povo e das autoridades deste país.

“São Tomé e Príncipe já regressou à grande amizade entre a China e África, tornou-se automaticamente membro oficial do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) e o Fórum de Macau e este país pode aproveitar essas duas plataformas para criar cada vez mais sinergias para se desenvolver”, acrescentou o ministro chinês.

Nos anos 1990, São Tomé e Príncipe reconheceu Taiwan como um Estado independente, obtendo vários apoios de cooperação por parte daquele território, uma decisão que este governo alterou, no quadro das negociações com Pequim.

“Perdemos mais de 20 anos, vamos fazer tudo para recuperar aquilo que perdemos durante esse período, temos que reforçar a nossa cooperação com vantagens comparativas, aprofundar cada vez mais a nossa cooperação mutuamente benéfica e a cooperação noutras áreas”, disse Wang Yi, no final de uma visita a São To­mé, integrada numa viagem mais alargada a vários países africanos.

O governante chinês dis­se que o seu país quer construir a sua cooperação com São Tomé e Príncipe na base do paradigma entre um grande e um pequeno país, como exemplo da cooperação sul-sul.