Satélite sul-africano colocado em órbita

Fuga ao fisco vai merecer maior controlo do Governo Provincial

O Governo Provincial do Moxico vai actuar com “mão pesada” a partir do próximo ano contra as entidades colectivas e individuais que não cumprirem com as obrigações ficais, disse hoje o governador provincial, Gonçalves Muandumba, durante a cerimónia de cumprimentos de fim-de-ano com membros do seu elenco.