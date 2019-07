Mundo

Secretário de Estado demite-se

Alan Duncan, secretário de Estado britânico para a Europa e as Américas, apresentou a demissão. Já no domingo, os ministros britânicos das Finanças e da Justiça pré-anunciaram a demissão caso Boris Johnson se torne Primeiro-Ministro.

Secretário de Estado britânico, Alan Duncan, é contra Johnson

Fotografia: DR

Crítico de Boris Johnson, que poderá substituir Theresa May e assumir o cargo de Primeiro-Ministro britânico, o secretário de Estado para a Europa e as Américas apresentou ontem a sua demissão, avançou a imprensa britânica. Alan Duncan é contra a saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo, o chamado “Brexit no deal”, defendido por Johnson, por considerar que seria uma verdadeira catástrofe para a economia.

“O Reino Unido faz tantas coisas boas no mundo. É trágico que, justamente quando poderíamos ter sido a força intelectual e política dominante em toda a Europa e mais além, tenhamos tido de passar todos os dias a trabalhar sob a nuvem negra do ‘Brexit’”, lamentou, na carta de demissão publicada na rede social Twitter.

O secretário de Estado demissionário criticou recentemente o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, Boris Johnson, ao afirmar que seria “a última pessoa na terra que poderia fazer progressos nas negociações com a União Europeia”, refere a BBC. Duncan também criticou Johnson por não ter apoiado Kim Darroch, antigo embaixador britânico nos EUA, que se demitiu depois das críticas que fez à Ad-

ministração Trump que foram notícia após a divulgação de documentos confidenciais. Já no domingo, os ministros britânicos das Finanças, Philip Hammond, e da Justiça, David Gauke, pré-anunciaram a sua demissão caso Boris Johnson se torne Primeiro-Ministro ao vencer a corrida para a liderança do Partido Conservador.

O nome do vencedor será anunciado hoje, mas só deverá assumir as funções de Primeiro-Ministro após a demissão formal de Theresa May, na tarde de amanhã.